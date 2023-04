Clamoroso in casa Inter, Inzaghi salta subito se va fuori col Benfica

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il passo falso in casa contro il Monza, undicesima sconfitta in campionato per l'Inter, pesa sul futuro nerazzurro di Simone Inzaghi . Nonostante il percorso da incorniciare in Champions League, il tecnico è ovviamente in discussione. Secondo quanto riferito da gazzetta.it , in caso di eliminazione mercoledì a San Siro contro il Lisbona - dopo il 2-0 del Da Luz all'andata - Inzaghi potrebbe saltare subito.

Appeso alla Champions. Inevitabile che, in caso di qualificazione, il ragionamento cambierebbe. Anche se il destino a lungo periodo sembra comunque segnato: senza Champions, Inzaghi avrebbe perso il posto ormai da tempo. Oltre a questo aspetto, manca il tecnico da cui ripartire (Motta o De Zerbi i nomi in pole) e il cambio porterebbe solo a un traghettatore come scossa, da Chivu a Cambiasso come ipotesi. Ragioni in più per cui temporeggiare ancora. Per chiudere: la dirigenza al gran completo è oggi ad Appiano. Non una notizia: succede sempre, ma oggi ha un sapore diverso.