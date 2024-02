Clamoroso in Coppa d'Asia: Giordania per la prima volta in finale

(ANSA-AFP) - DOHA, 06 FEB - La Corea del Sud, favorita per la vittoria della Coppa d'Asia, è stata eliminata dalla sorprendente Giordania, che l'ha battuta 2-0 nella semifinale della competizione. I giordani, che hanno raggiunto la finale per la prima volta nella loro storia, hanno dominato la Corea guidata dall'attaccante del Tottenham Heung-Min Son, grazie ai gol di Yazan al-Naimat e Mousa al-Tamari ed in finale sfideranno l'Iran o il Qatar, campione in carica. La Corea del Sud, allenata da un anno dal tedesco Jurgen Klinsmann, si ferma ancora una volta alle porte della finale, che manca dal 2015.

In finale, la Giordania potrebbe affrontare i padroni di casa e campioni in carica del Qatar o dell'Iran, che non vincono più un titolo continentale dal 1976. Domani il responso. (ANSA-AFP).