Clamoroso Milan: in Champions League contro gli ex Donnarumma e Tonali

L'urna di Montecarlo ha regalato al Milan non un solo grande classico, ma un grande classico raddoppiato: nel girone F, infatti, i rossoneri affronteranno il PSG di Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero, e il Newcastle di Sandro Tonali, che ha lasciato il Milan due mesi fa per trasferirsi in Inghilterra.