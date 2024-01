Classifica cartellini in Serie A: Lecce primo, poi Milan, Salernitana e Napoli

Nel corso di questa prima parte di stagione in Serie A gli aribtri hanno cacciato ben 963 cartellini, 19 dei quali sono addirittura rossi diretti. Ma prendendo in riferimento i dati forniti dalla redazione di Transfermarkt, quasi sono le squadre più punite fino ad oggi in campionato? In testa a questa particolare classifica il Lecce di Roberto D'Aversa, sanzionato in 62 occasioni, seguito subito dopo dal Milan secondo con 60 cartellini. A chiudere il podio a pari merito con 56 sanzioni il Napoli e dalla Salernitana.

CARTELLINI IN SERIE A: LA CLASSIFICA

1. Lecce: 62 cartellini

2. ⁠Milan: 60 cartellini

3. ⁠Napoli: 56 cartellini

3. Salernitana: 56 cartellini

4. ⁠Hellas Verona: 55 cartellini

5. ⁠Roma: 53 cartellini

6. ⁠Lazio: 52 cartellini

6. Monza: 52 cartellini

7. ⁠Juventus: 50 cartellini

7. Udinese: 50 cartellini

8. ⁠Bologna: 49 cartellini

9. ⁠Genoa: 48 cartellini

9. Frosinone: 48 cartellini

10. ⁠Sassuolo: 47 cartellini

11. ⁠Empoli: 44 cartellini

12. ⁠Cagliari: 42 cartellini

13. ⁠Fiorentina: 41 cartellini

14. Torino: 40 cartellini

15. ⁠Atalanta: 34 cartellini

16. ⁠Inter: 24 cartellini