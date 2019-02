Classifiche a confronto: +4 Juve, -4 Inter, Milan a +2

Classifiche a confronto dopo 22 giornate di Serie A. Nonostante il pareggio casalingo contro il Parma, la Juventus conserva quattro punto in più rispetto alla passata stagione. Saldo negativo per il Napoli, seconda forza del campionato, e per l'Inter.

Milan e Atalanta hanno due punti in più, decisamente negativo il confronto per le romane: -6 la Roma, -11 la Lazio. In questo momento della stagione, la squadra che ha fatto il balzo in avanti più importante è il Sassuolo, In negativo, spiccano Udinese e ChievoVerona. Di seguito il dato.

Serie A, classifiche a confronto dopo 22 giornate

Juventus 60 (+4 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 22 giornate)

Napoli 51 (-6)

Inter 40 (-4)

Milan 36 (+2)

Atalanta 35 (+2)

Roma 35 (-6)

Lazio 35 (-11)

Sampdoria 33 (-4)

Fiorentina 31 (+3)

Torino 31 (-1)

Sassuolo 30 (+8)

Parma 29 (in Serie B)

Genoa 24 (+3)

SPAL 22 (+5)

Cagliari 21 (=)

Udinese 19 (-13)

Empoli 18 (in Serie B)

Bologna 17 (-10)

Frosinone 13 (in Serie B)

*ChievoVerona 9 (-13)

*=Tre punti di penalizzazione