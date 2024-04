Classifiche a confronto: il Milan ha 12 punti in più rispetto all'anno scorso

Classifiche a confronto dopo 31 giornate di Serie A. L'Inter capolista prosegue la sua marcia su ritmi impareggiabili per le altre: rispetto alla scorsa stagione ha ben 28 punti in più. Saldo largamente positivo anche per il Milan secondo in classifica: +12. Mentre la Juventus attualmente sul gradino più basso del podio ha tre punti in più.

In negativo spicca sempre il confronto del Napoli: -30 punti. In coda, ha 15 punti in meno della scorsa stagione il Sassuolo penultimo. Peggio la Salernitana ormai spacciata: -18. Di seguito il dato squadra per squadra.

Serie A, classifiche a confronto

Inter 82 punti (+28 punti rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 31 giornate)

Milan 68 (+12)

Juventus 62 (+3)

Bologna 58 (+14)

Roma 55 (-1)

*Atalanta 50 (+1)

Napoli 48 (-30)

Lazio 46 (-15)

Torino 44 (+2)

*Fiorentina 43 (+1)

Monza 42 (+1)

Genoa 38 (in Serie B)

Cagliari 30 (in Serie B)

Lecce 29 (+1)

Udinese 28 (-14)

Empoli 28 (-4)

Hellas Verona 27 (+1)

Frosinone 26 (in Serie B)

Sassuolo 25 (-15)

Salernitana 15 (-18)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 30 giornate della Serie A 2022/23