Classifiche a confronto: il Milan ha 3 punti in meno rispetto all'anno scorso

vedi letture

Classifiche a confronto dopo 13 giornate di Serie A. Inter e Juventus che ieri hanno pareggiato 1-1 a Torino nello scontro diretto hanno rispettivamente otto e cinque punti in più rispetto alla scorsa stagione.

In negativo spicca il Napoli, che un anno fa di questi tempi già comandava il campionato con 35 punti e oggi ne ha undici in meno. Molto male anche la Lazio di Maurizio Sarri: -10 rispetto alla scorsa stagione. Male anche Milan, Roma e Atalanta. Ecco il dato delle 20 squadre di Serie A.

Inter 32 punti (+8)

**Juventus 30 (+5)

Milan 26 (-3)

Napoli 24 (-11)

Roma 21 (-4)

Atalanta 20 (-7)

Fiorentina 20 (+4)

*Bologna 18 (+5)

Monza 18 (+5)

Frosinone 18 (in Serie B)

Lazio 17 (-10)

*Torino 16 (-1)

Sassuolo 15 (=)

*Lecce 14 (+6)

Genoa 14 (in Serie B)

Udinese 11 (-12)

Cagliari 10 (in Serie B)

Empoli 10 (-4)

*Hellas Verona 8 (+3)

Salernitana 8 (-9)

*=Una partita in meno, confronto con le prime 12 giornate della Serie A 2022/23

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione