Claudio Ranieri elogia un aspetto della stagione del Milan

Nella conferenza prima della sfida contro il Milan, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato della corsa salvezza che vede coinvolti i sardi in questo accesissimo finale di stagione. Questo il suo pensiero:

Come arriva il Cagliari a questa partita?

"I ragazzi stanno bene, per forza di cose. Sappiamo che ci giochiamo la stagione in queste tre partite. Tre mesi fa avremo firmato per questa situazioni, ma siamo pronti".

Sarà una gara decisiva, viste le gare delle altre?

"Non credo. Secondo me sarà l'ultima gara quella decisiva. Mi auguro che la Lega faccia giocare queste gare in contemporanea, senza anticipi o posticipi".

Cosa si aspetta dal Milan?

"Ha tanti campioni e non la scopro io. E' una squadra che ha segnato più di tutti da palla inattiva. Dovremo fare una gara eccelsa, come contro Atalanta, Inter e Juventus".

Il Cagliari tende a farsi raggiungere. Come mai?

"Generalmente tendiamo di contro a rimontare. Preferirei sempre andare in vantaggio, poi le gare vanno in determinata maniera".