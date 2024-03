Clean sheet e tiri respinti: ecco i dati in cui Tomori primeggia

vedi letture

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato protagonista di Gameplay, format di MilanTV che prevede la presenza di un calciatore rossonero in studio con l'obiettivo di analizzare il suo modo di giocare nello scacchiere di Stefano Pioli.

Sui clean sheet:

"Da quando sono al Milan la squadra ha fatto più clean sheet con me in campo? Non lo sapevo. E' un bel dato. Poi però penso a quando abbiamo subito gol stupidi o ci sono spenti per un secondo. Pensare al fatto che quando sono in campo ci sono più clean sheet è bello, è quello che voglio. Anche il dato sui 'tiri respinti' mi rende felice. C'è sempre spazio per migliorare, ma sono contento di questi numeri".

La squadra gioca molto il pallone da dietro...

"Sì, penso sia legato all’essere alla base del gioco della squadra, essere al centro dove spesso passa il pallone, essere affidabile con il pallone e aiutare la squadra a spingere in avanti. Aiutare la squadra nella costruzione e nell’avanzare. Si tratta di essere affidabile in possesso, usare bene il pallone, prendendo le decisioni giuste. Credo che ciò ci aiuti a portare il pallone in avanti e a mettere in posizione di fare la differenza i giocatori più decisivi in attacco".