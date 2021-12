Clima gelido a Milano, ma il popolo rossonero è caldissimo: in 57mila a San Siro

Sono attesi 57 mila spettatori a San Siro per il big match di Champions contro il LIverpool. Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, nonostante la temperatura rigidissima (un grado segnalato dalle previsioni alle 21), il popolo rossonero sarà sicuramente caldo per provare a spingere il Milan verso una qualificazione che avrebbe il dolce sapore dell'impresa.