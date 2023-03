Clivet contribuisce al restyling del Puma House of Football

Fonte: acmilan.com

Il partner rossonero Clivet, azienda di riferimento per il mercato europeo della climatizzazione, è stato tra i protagonisti dell'intervento di rinnovamento del Centro Sportivo dove ogni giorno si allenano la Prima Squadra femminile e tutte le squadre del Settore Giovanile. Interventi mirati alla parte impiantistica per assicurare il benessere delle persone e dell'ambiente.

Questo importante progetto consolida ulteriormente il ruolo di Clivet che è Air Conditioning & Air Quality Partner di AC Milan, dimostrando come valori comuni quali passione, eccellenza e innovazione, possano unire mondi all'apparenza lontani come quello dello sport e dell'industria.

Non va, infatti, tralasciata l'attenzione per la salute e la qualità dell'aria che rappresentano da sempre un must per AC Milan.

Andrea De Piccoli, Presales & Technical Support Manager Clivet, che ha seguito i due progetti di Milanello e del PUMA House of Football ha commentato: "Siamo orgogliosi che una squadra che punta sempre all'eccellenza come AC Milan abbia scelto Clivet per garantire ai suoi atleti benessere, comfort e qualità dell'aria. I nostri prodotti hanno contribuito infatti a creare un ambiente sano e confortevole, fondamentale per garantire la performance di calciatrici e calciatori".

Angelo Carbone, Responsabile del Settore Giovanile di AC Milan, ha sottolineato: "Come Club siamo attenti a tutti gli aspetti che possano contribuire al benessere a 360° dei nostri giovani atleti e della Prima Squadra femminile. Il PUMA House of Football ha l'ambizione di essere un Centro all'avanguardia che possa rispondere a ogni esigenza tecnica, sportiva e di salubrità per garantire le migliori condizioni in cui allenarsi e migliorare le proprie performance. In Clivet abbiamo trovato un prezioso interlocutore con cui interagire".