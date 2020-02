Collovati a TMW: "Il Milan con Ibra ha delle chance nel derby"

Fulvio Collovati gioca in anticipo il derby di Milano per tuttomercatoweb.com. L'ex difensore ha vestito le maglie di Milan e Inter e conosce alla perfezione l'atmosfera di questa partita. "Sembra una gara chiusa, ma il Milan con Ibra ha le sue chance. Certo, l'Inter è favorita ed è reduce dalla vittoria con l'Udinese, dove ha sofferto per sesssanta minuti e ha poi vinto. Ha i giocatori in grado di decidere le gare a differenza dei rossoneri, che possono contare soprattutto su Ibra. All'Inter ci sono Barella, Eriksen, Brozovic, Lukaku. Ripeto, l'impressione è che al Milan tutto ruoti intorno a Ibra, che è comunque una presenza importante e che galvanizza i compagni. Ma è un derby e non c'è nulla da escludere".

Al posto di Pioli come se la giocherebbe?

"I giocatori sono quelli, i rossoneri non possono pensare di andare all'arrembaggio con i nerazzurri perchè poi negli spazi l'Inter si esalta. Serve molta attenzione in fase difensiva, copertura a centrocampo. La gara si giocherà lì, in mezzo al campo".

E al posto di Conte?

"Credo che l'importante sia mettere Young e Moses in condizione di portare i rifornimenti in area. Bisognerà vedere chi si scoprirà prima".