Collovati critico: "Il derby di Supercoppa l'avrei visto a Milano, con lo stadio pieno"

Fulvio Collovati, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della Supercoppa di questa sera. Queste le sue parole sulla scelta di giocare la sfida in Arabia Saudita: "Scelta che rispecchia il malessere del nostro calcio, che continua a pensare al dio denaro e non investe sul territorio e sui talenti. I bilanci si sanano puntando sui giovani e valorizzandoli, non certo andando all’estero a prendere i soldi con queste grandi occasioni. Io questa partita l’avrei vista a Milano, con lo stadio tutto pieno e i tifosi delle rispettive squadre. Sono un sentimentale, un sognatore, ma il problema è che il calcio ha finito di sognare già da un pezzo