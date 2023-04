Collovati: "Grande Milan a Napoli, ma in Champions vedo favorito Spalletti"

MilanNews.it

Fulvio Collovati, ex calciatore, si è così espresso a TeleA su Napoli-Milan: "Al Maradona il Milan ha giocato la partita perfetta, veniva in un punto in tre partite. Non drammatizzerei sulla prestazione del Napoli, perché è stato grande il Milan che indovinato tutto. Ha indovinato a centrocampo le chiusure preventive, la fase difensiva, dove infilarsi tra i due centrali difensivi. Per cui è stata una partita da dimenticare, ma non faccio drammi perché il Napoli ha lo scudetto in tasca.