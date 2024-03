Collovati: "Il Milan cerca un attaccante, la Juve non è convinta del suo e il Napoli perderà Osimhen"

vedi letture

L'ex difensore dell'Inter Fulvio Collovati ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'FcInter1908' per parlare dei temi di casa nerazzurra. Al centro del dibattito il futuro di Lautaro Martinez, capitano il cui contratto non è stato ancora rinnovato: "Davanti a un'offerta da 120 milioni di euro per Lautaro cosa faresti? "In Italia il Milan cerca un attaccante, la Juventus non è così convinta del suo, il Napoli perderà Osimhen e le due romane hanno grandi incognite. In questo momento ci sono due veri attaccanti in Europa davanti a tutti e sono Haaland e Lautaro Martinez. 120 milioni potrebbero ingolosire chiunque, ma io costruirei la squadra attorno a lui per quello che rappresenta".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto:

"L'Inter è prima in fuga sicuramente più per meriti suoi che per demeriti altri. In primis della società, per le scelte fatte, e poi per l'allenatore, che ha raccolto i ragazzi che gli sono stati messi a disposizione e li ha fatti rendere al meglio. C'è anche un 20-30% di demeriti di altre, ma la Juventus con 6-7 ragazzi per me non aveva organico che le permettesse di competere con l'Inter. In un determinato momento della stagione era vicina all'Inter perché ha viaggiato oltre i propri meriti e le proprie possibilità. La classifica rispecchia i valori delle squadre".