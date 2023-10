Collovati: "Inter, Milan e Napoli sono più accreditate della Juve per lo Scudetto"

vedi letture

Intervistato da "Oggi Sport Notizie", Fulvio Collovati, ex difensore della nazionale azzurra, parla anche di Serie A e caso scommesse: "Milan-Juve importante per lo scudetto? No. La Juventus difficilmente lotterà per il titolo perché é una squadra giovane ed in costruzione. Inter, Milan e Napoli sono più accreditate indipendentemente da come andrà la partita del prossimo turno.