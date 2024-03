Collovati: "Milan, c'è grande fragilità difensiva: due anni fa era impenetrabile. Maignan gran portiere, ma quest'anno è più incerto"

vedi letture

Fulvio Collovati è stato intervistato da Tag24, esprimendosi sulla vittoria di ieri sera del Milan sullo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League. Ecco le sue impressioni, partendo da un commento sulla partita: “Considerando la superiorità numerica mi aspettavo sicuramente qualcosa di diverso. È vero che il Milan ha fatto quattro gol, ma ha anche dimostrato la grandissima fragilità difensiva. A certi livelli non è possibile subire due reti da palle inattive. Questa squadra ieri ha dimostrato di poter fare gol in qualsiasi momento, perché ha giocatori come Leao, Giroud o Loftus-cheek, che da centrocampista ha segnato l’ottava rete, essendo insieme a Calhanoglu quello che ne ha fatte di più. Ricordo però due anni fa un Milan quasi impenetrabile dal punto di vista difensivo, con Tomori e Kalulu, e oggi non è più così. Mi sembra invece una squadra fragile e disattenta. Anche Maignan non è certo esente da responsabilità”.



Qualcosa da recriminare a Maignan? “Che sia un portiere di grande affidabilità è fuori discussione, non possiamo certo metterlo sul banco degli imputati. Quest’anno però è più incerto e meno sicuro rispetto alla scorsa stagione, in cui aveva fatto gioire spesso i milanisti. Erano stati tanti i paragoni con gli altri portieri e resta la consapevolezza che si tratta di uno dei migliori d’Europa. In questa stagione però mi sembra insicuro. Non riesco a capirne il motivo, ma può capitare anche ai più bravi”.

“Il 4-2 è un risultato che non ti dà alcuna certezza. Ritengo però che nonostante tutto il Milan abbia dei valori assolutamente diversi da quelli dello Slavia Praga. Nella gara di ritorno dovrà fare attenzione a non subire le due reti, che vorrebbero dire pareggio. Sono sicuro però che questa squadra, con una gara fatta bene, potrà andare a vincere fuori casa. Prendere due gol e rischiare l’eliminazione vorrebbe dire mettere sul banco degli imputati non solo la squadra ma anche l’allenatore. Non credo che i rossoneri faranno nulla per pregiudicare la qualificazione al ritorno”.“Assolutamente sì, anche perché c’è il rischio eliminazione del Villareal, che ieri ha preso quattro gol. Ci ritroveremo un paio di squadre inglesi, ovvero il West Ham e il Liverpool. Poi c’è il Bayer Leverkusen che ieri perdeva 2 a 0 e poi ha pareggiato e che sta dominando la Bundesliga. A parte questo però non vedo altro. Se togliamo Liverpool e Leverkusen, che sono in testa nei due rispettivi campionati, subito dopo penso ci sia il Milan. In realtà ci metto un po’ tutte le italiane, compresa sicuramente la Roma, e anche l’Atalanta”.“Quest’anno mi è capitato di commentare il Milan più volte. L’impressione che a volte si ha di Leao è quella di un calciatore ciondolante e indolente, ma resta il fatto che questa squadra si accende quando si accende lui. A volte mi meraviglio che vada a cercarsi proprio quello spazio stretto sulla sinistra, in cui i compagni di squadra spesso non lo servono. Devono fargli arrivare più palle perché è l’unico che, con il talento che ha, può essere determinante”.