Collovati: "Milan favorito in Europa League? Se togliamo Liverpool e Leverkusen, ci sono i rossoneri"

vedi letture

Fulvio Collovati è stato intervistato da Tag24, esprimendosi sulla vittoria di ieri sera del Milan sullo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League. Ecco le sue impressioni, partendo da un commento sulla partita: “Considerando la superiorità numerica mi aspettavo sicuramente qualcosa di diverso. È vero che il Milan ha fatto quattro gol, ma ha anche dimostrato la grandissima fragilità difensiva. A certi livelli non è possibile subire due reti da palle inattive. Questa squadra ieri ha dimostrato di poter fare gol in qualsiasi momento, perché ha giocatori come Leao, Giroud o Loftus-cheek, che da centrocampista ha segnato l’ottava rete, essendo insieme a Calhanoglu quello che ne ha fatte di più. Ricordo però due anni fa un Milan quasi impenetrabile dal punto di vista difensivo, con Tomori e Kalulu, e oggi non è più così. Mi sembra invece una squadra fragile e disattenta. Anche Maignan non è certo esente da responsabilità”.

“Assolutamente sì, anche perché c’è il rischio eliminazione del Villareal, che ieri ha preso quattro gol. Ci ritroveremo un paio di squadre inglesi, ovvero il West Ham e il Liverpool. Poi c’è il Bayer Leverkusen che ieri perdeva 2 a 0 e poi ha pareggiato e che sta dominando la Bundesliga. A parte questo però non vedo altro. Se togliamo Liverpool e Leverkusen, che sono in testa nei due rispettivi campionati, subito dopo penso ci sia il Milan. In realtà ci metto un po’ tutte le italiane, compresa sicuramente la Roma, e anche l’Atalanta”.