Collovati: "Nel primo tempo il Milan sembrava una squadra provinciale"

"Si sapeva che l'Inter era favorita, però non me l'aspettavo così dominante, soprattutto nel primo tempo. Ho visto un Milan Intimorito nei primissimi minuti e nei primi 45 minuti il risultato poteva essere più severo. Ha reagito un po' nella ripresa ma, al di là di Leao, c'è una differenza tra le due squadre". Così Fulvio Collovati, campione del mondo '82 e doppio ex di Inter e Milan, ospite a Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sull'Euroderby di ieri sera: "Theo Hernandez è stato uno dei peggiori, ci si aspettava una prestazione completamente diversa da lui.

Nel primo tempo il Milan sembrava una squadra provinciale, l'assenza di Leao non può essere una giustificazione. Il Milan è mancato nei suoi uomini migliori e più esperti: Calabria doveva essere più solido e concreto nella marcatura su Dzeko, Giroud ha lottato da solo, ma non ha inciso. L'impressione è che l'Inter non abbia voluto infierire, si è accontentata del 2-0. Un risultato, comunque, che ipoteca la finale, ma mantiene vive le speranze del Milan in vista del ritorno".