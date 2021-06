Collovati: "Non vedo Nazionali più forti dell'Italia di Mancini"

Fulvio Collovati, ai microfoni di Radio24, ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini ai prossimi Europei. Queste le parole dell’ex difensore rossonero: “Mi iscrivo al partito degli ottimisti. I nostri grandi risultati ai mondiali li abbiamo ottenuti mantenendo un profilo un po’ più basso, spesso rendendoci ridicoli nelle ultime amichevoli. L’Italia ha un gioco collettivo per merito di Mancini e gioca bene. Non vedo nazionali più forti della nostra, se non la Francia e il Belgio, superiori per singoli elementi. Se mi devo illudere, mi illudo”.