Collovati: "Pochi attaccanti forti in Serie A, Lautaro è top, Giroud sta facendo il massimo"

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Che la qualità di gioco del Milan sia migliorata è sotto gli occhi di tutti, nonostante le vittorie contro Udinese e Frosinone, arrivate al termine di rimonte di cuore e rabbia, ma si sa: in questo sport vincere così è probabilmente più bello e stimolante. Del momento di forma degli attaccanti del campionato, ha parlato così, in una lunga intervista al Corriere della Sera, Fulvio Collovati, ex difensore che in carriera ha vinto anche il Mondiale con l'Italia nel 1982, ha vestito le maglie di Milan e Inter ed è stato a lungo uno dei migliori in Serie A nel suo ruolo.

Queste le sue parole: "La crisi del gol è innanzitutto la crisi degli attaccanti. Dietro Lautaro c’è il vuoto: solo l’argentino sta rendendo ai suoi livelli di eccellenza con un'Inter stratosferica. Per me anche Vlahovic è sotto standard, anche se ora si sta riprendendo, nell’anno nuovo. Ma è stato pagato 90 milioni di euro dalla Juventus: dovrebbe fare la differenza ogni settimana. Un applauso a Giroud del Milan che sta andando ben oltre le aspettative, alla faccia dei 37 anni, ma nel complesso lo scenario dei centravanti della nostra Serie A è deludente".