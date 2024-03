Collovati su Leao: "Resta il fatto che il Milan si accende quando si accende lui"

Fulvio Collovati è stato intervistato da Tag24, esprimendosi sulla vittoria di ieri sera del Milan sullo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League. Ecco le sue impressioni, partendo da un commento sulla partita: “Considerando la superiorità numerica mi aspettavo sicuramente qualcosa di diverso. È vero che il Milan ha fatto quattro gol, ma ha anche dimostrato la grandissima fragilità difensiva. A certi livelli non è possibile subire due reti da palle inattive. Questa squadra ieri ha dimostrato di poter fare gol in qualsiasi momento, perché ha giocatori come Leao, Giroud o Loftus-cheek, che da centrocampista ha segnato l’ottava rete, essendo insieme a Calhanoglu quello che ne ha fatte di più. Ricordo però due anni fa un Milan quasi impenetrabile dal punto di vista difensivo, con Tomori e Kalulu, e oggi non è più così. Mi sembra invece una squadra fragile e disattenta. Anche Maignan non è certo esente da responsabilità”.

Quella di Leao è stata una stagione particolare, ma finalmente sta tornando?

“Quest’anno mi è capitato di commentare il Milan più volte. L’impressione che a volte si ha di Leao è quella di un calciatore ciondolante e indolente, ma resta il fatto che questa squadra si accende quando si accende lui. A volte mi meraviglio che vada a cercarsi proprio quello spazio stretto sulla sinistra, in cui i compagni di squadra spesso non lo servono. Devono fargli arrivare più palle perché è l’unico che, con il talento che ha, può essere determinante”.