Collovati sul mercato rossonero: "È stato sbagliato qualcosa. De Ketelaere misterioso"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fulvio Collovati, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della Supercoppa di questa sera. Queste le sue parole sul mercato del Milan: "Chiaramente è stato sbagliato qualcosa, forse potevano andare più sul sicuro con scelte mirate o su nomi più conosciuti. Adesso la realtà è che devono giocare sempre gli stessi e le alternative proposte al tecnico fin qui in campo hanno deluso. Se spendi tanto per De Ketelaere, vuol dire che pensavi di andare sul sicuro, ma è un oggetto misterioso per quanto abbiamo visto negli ultimi mesi"