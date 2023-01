Collovati sul Milan: "Non vanno testa e gambe. Theo e Giroud stanchi, Leao sbuffa"

MilanNews.it

Fulvio Collovati, ex calciatore rossonero, ha parlato così al Corriere della Sera sul momento negativo del Milan: "È la stessa cosa: se non va la testa, non vanno le gambe. Il Milan deve recuperare fame e umiltà. L’anno scorso ha vinto perché tutti correvano, tutti difendevano, tutti attaccavano. Senza fuoriclasse, ma con un gruppo vero. Oggi molti sono seduti, il Mondiale si è fatto sentire, Giroud è stanco, come Hernandez. E Leao sbuffa"