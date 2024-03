Colombo: "Al Milan devo tutto. Non ho esultato contro di loro in segno di riconoscenza"

Intervistato del canale YouTube de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Monza ma di proprietà del Milan Lorenzo Colombo ha parlato dei suoi trascorsi in rossonero, e di quanto la società meneghina sia risultata essere fondamenale nel suo processo di crescita personale e professionale. Queste le sue dichiarazioni.

"Il mio percorso al Milan è stato fondamentale per la mia crescita come giocatore, uomo, come tutto. Al Milan io devo tutto, davvero, è la mia seconda casa. Ci stavo lavorando tanto a questo gol, era qualche mese che non segnavo. Era molto importante per me come dimostrazione del lavoro che stavo portando avanti. Non ho esultato in segno di riconoscenza. La cosa che secondo me è troppo importante è appunto questo senso di riconoscenza verso il Milan, verso la società che rappresenta il Milan, verso la storia di questo club. Secondo me è troppo importante avere dei valori e portarli nelle cose che si fanno. Rispettare in questo caso chi mi ha cresciuto, chi in questo caso mio ha dato tantissimo ecco".