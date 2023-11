Colombo come Leao: questa la statistica in campionato

Interessante dato riguardante Lorenzo Colombo, attaccante ancora di proprietà del Milan ora in prestito al Monza. In questo momento il giovane classe 02' è a quota 3 reti in Serie A (Sassuolo e doppietta contro il Verona). Come lui anche il numeri dieci del Milan, fermo a 3 centri in campionato finora (Inter, Roma e Verona).