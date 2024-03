Colombo e quel particolare retroscena con Ibrahimovic in Monza-Milan

vedi letture

Intervistato dal canale YouTube de La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Colombo ha raccontato di un particolare retroscena avvenuto con Zlatan Ibrahimovic, che durante l'intervallo dell'ultima Monza-Milan si è intrattenuto per pochissimi secondi con lui e Daniel Maldini. Queste le sue dichiarazioni.

"Ibra mentre stavamo rientrando in campo dopo l'intervallo di Monza-Milan è venuto da me e Daniel (Maldini ndr), ci ha detto: "Vi abbiamo mandato qui in prestito per giocare e siete in panchina"... Dopo sono entrato e ho segnato".