Colombo: "Il settore giovanile fondamentale. Un sogno la prima squadra"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Colombo, attaccante cresciuto nel Milan e oggi in prestito al Lecce, ha parlato ai microfoni di Tuttosport dell'importanza che hanno le categorie giovanili. Queste le sue parole: "Il settore giovanile è stato fondamentale per quanto mi riguarda. Mi ha permesso di fare la scalata dall'under 17 alla Primavera fino ad arrivare in prima squadra. Un sogno per ogni bambino cresciuto in quel vivaio".