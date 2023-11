Colombo mattatore con il Monza: le pagelle dopo la doppietta al Verona

Ci ha messo un po' a ingranare, ma Lorenzo Colombo si sta progressivamente prendendo il Monza. A suon di gol, ovviamente. "Prestazione da vero e proprio riferimento offensivo, che lavora spalle alla porta ma si rende anche più volte pericoloso. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, firma lo 0-1 su assist di Colpani. Nella ripresa mette la ciliegina sulla torta, con il gran sinistro che vale lo 0-2", è il commento di TMW sulla prova da 7,5 in pagella dell'attaccante di proprietà del Milan contro il Verona. "Un gol di destro e uno splendido di sinistro. La squadra si appoggia a lui: gara da leader", scrive La Gazzetta dello Sport confermando il nostro voto. "Il migliore per distacco e non solo per le due reti, la seconda di grande qualità. Ma gioca una gara impeccabile non solo per le reti. Una spina costante nella titubante difesa di casa", sentenzia Tuttosport sempre accanto a un 7,5.

