Colombo: "Nessuno gioca meglio del Milan, ci sono buoni presupposti per il derby. La forza dei rossoneri è il collettivo"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Angelo Colombo ci dice la sua sul derby della Madonnina che vede due squadre appaiate al comando a punteggio pieno. Rossonero dal 1987 al 1990, in quel Milan che si è issato sul tetto d'Italia, poi d'Europa e infine del mondo, Colombo prevede un futuro roseo per la squadra di Stefano Pioli, non solo per la stracittadina: "Sono fiducioso e contentissimo della campagna acquisti del Milan".

Certo, gli ultimi derby sono andati in una sola direzione. E con successi piuttosto netti dell'Inter

"Bisogna guardare avanti, non indietro. Vero, si sono persi 4 derby consecutivi ma la classifica oggi ci vede davanti. E per il gioco espresso in queste prime giornate dico che il Milan è la squadra migliore in Italia. Lo stesso Napoli sta andando bene ma non è come l'anno scorso".

Nerazzurri e rossoneri che arrivano a questa sfida a pari punti, senza perdere un colpo

"Quel che impressiona, se pur valutando appena tre partite, è che l'Inter non abbia preso gol. Eppure per il gioco espresso finora preferisco quello del Milan. Chiaro che poi il derby è una partita a sé, ma per i rossoneri ci sono ottimi presupposti".

Qualche nazionale francese è tornato acciaccato. Giroud che ha deciso gli ultimi due derby vinti dal Milan è in dubbio

"Ma la forza del Milan, di questo Milan, è il gruppo. Lo ammetto, sono rimasto colpito dal collettivo, dall'unione fra i giocatori, dalla compattezza di squadra. E penso che se dovesse mancare Giroud ci saranno altri giocatori che daranno il loro contributo. Senza di lui certamente si perderà qualcosa a livello di esperienza ma la forza del Milan, ripeto, è il collettivo. Se guardate l'entusiasmo e lo spirito di squadra allora capirete che ci sono gli ingredienti per fare benissimo, non solo nel derby ma anche in tutta la stagione".

Milan quindi protagonista fino alla fine

"Gli alti e bassi ci sono sempre, ci sono stati anche nell'anno dello Scudetto. La vera prova sarà quando ci sarà il calo e se la squadra riuscirà a restare unita. Ma sono ottimista".