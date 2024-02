Colombo si "scusa" con il Milan: "Darò sempre tutto per la maglia che indosso, senza però dimenticare quella di appartenenza"

La ciliegina sulla torta, in casa Monza, ieri sera l'ha messa un giocatore in prestito dal Milan: il poker infatti, allo scadere, è stato firmato da Lorenzo Colombo, cresciuto nel settore giovanile rossonero e ancora di proprietà del club di via Aldo Rossi. Il giovane attaccante è stato anche spesso coinvolto nei discorsi sul ruolo di vice Giroud ma anche quest'anno, come nelle precedenti stagioni, è stato mandato in prestito e ieri ha trovato il suo quarto gol in questo campionato.

Questa mattina, sul proprio profilo Instagram, il centravanti si è "scusato" con il Milan e i suoi tifosi dopo non aver esultato ieri sera: "Penso che il rispetto sia uno dei valori più importanti, nel calcio come nella vita. Sapete tutti il mio percorso e potete immaginare le emozioni che sto provando dopo il goal di ieri. Darò sempre tutto per la maglia che indosso, senza però dimenticare quella di appartenenza."