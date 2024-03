Colombo sul primo gol in rossonero: "Il mio momento più bello al Milan. Peccato che lo stadio fosse vuoto..."

vedi letture

Intervistato dal canale YouTube de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Monza Lorenzo Colombo ha ripercorso alcuni dei suoi momenti più belli al Milan, ricordando in molto particolare il primo gol segnato con la prima squadra, siglato in occasione del playoff di Europa League giocato contro il Bodo-Glimt nel settembre del 2020. Queste le sue dichiarazioni.

"Il momento più bello col Milan probabilmente il mio primo gol, nei preliminari di Europa League contro il Bodo Glimt. Facciamo tutti i test del Covid, Ibra risulta positivo e chiaramente doveva partire lui titolare. Il dottore corre in campo mentre stavamo facendo rifinitura e lo toglie dall'allenamento. A quel punto Pioli è venuto da me e mi ha detto che la sera avrei giocato titolare. Inizialmente avevo un po' di tensione, ad avvicinarmi alla partita è stato anche magari difficile gestirla visto che era una delle mie prime volte con i grandi, la mia prima volta da titolare quindi, non sono riuscito a riposare, avevo continuamente in testa il pensiero della partita. Ho giocato ed ho anche trovato il mio primo gol. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che lo stato fosse vuoto, però mi ricordo ancora ora un'emozione, una scarica d'adrenalina assurda. Ho fatto un urlo bruttissimo (ride ndr). Segnare con la squadra che mi ha cresciuto, dopo tutta la trafila, non si può spiegare".