Colombo: "Ultimi quattro derby persi? Bisogna guardare avanti, nelle prime tre giornate il Milan è stata la squadra migliore in Italia"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Angelo Colombo ci dice la sua sul derby della Madonnina che vede due squadre appaiate al comando a punteggio pieno. Rossonero dal 1987 al 1990, in quel Milan che si è issato sul tetto d'Italia, poi d'Europa e infine del mondo, Colombo prevede un futuro roseo per la squadra di Stefano Pioli, non solo per la stracittadina: "Sono fiducioso e contentissimo della campagna acquisti del Milan".

Certo, gli ultimi derby sono andati in una sola direzione. E con successi piuttosto netti dell'Inter

"Bisogna guardare avanti, non indietro. Vero, si sono persi 4 derby consecutivi ma la classifica oggi ci vede davanti. E per il gioco espresso in queste prime giornate dico che il Milan è la squadra migliore in Italia. Lo stesso Napoli sta andando bene ma non è come l'anno scorso".