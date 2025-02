Colpaccio Verona al 95': Bernede stende la Fiorentina

Festa Hellas Verona al Bentegodi, battuta 1-0 la Fiorentina.

Fiorentina lenta, l'Hellas si difende - Punti pesanti in palio al Bentegodi, sia per la zona Europa che in chiave salvezza. Comincia con maggior vigore la Fiorentina, che costruisce i primi tiri: impreciso Zaniolo dopo 24 secondi, il colpo di testa di Kean poco dopo invece impegna Montipò. Con il passare dei minuti cresce in intraprendenza l'Hellas Verona, a metà frazione arriva anche il primo squillo gialloblù: ci prova Sarr in maniera velenosa ma trova De Gea. Il ritmo non si accende e si assiste perlopiù a iniziative estemporanee. Come quando, a fine primo tempo, Zaniolo ruba il tempo a Tchatchoua e cerca al centro l'amico Kean, poco letale nella girata. Il primo tempo del Bentegodi finisce con uno 0-0 abbastanza noiosetto.

Kean colpito al volto, Bernede al 95' - Né Palladino né Zanetti sembrano insoddisfatti del primo tempo a tal punto da modificare qualcosa e al rientro in campo ci sono gli stessi ventidue protagonisti del primo tempo. Il copione però è diverso dall'avvio, perché alla Fiorentina manca anche quella fiammata iniziale che aveva contraddistinto la partenza del Bentegodi. Dopo una prima metà di ripresa a fuoco lentissimo, ecco la fiammata veronese con Suslov che libera al tiro Sarr, sul quale è provvidenziale a murare Ranieri. Quindi alza bandiera bianca Kean, fermato da un duro colpo al sopracciglio che prima lo costringe al bendaggio per fermare la perdita di sangue, poi all'uscita in barella. Da lì la partita, non proprio indimenticabile, subisce un altro scossone di rallentamento del ritmo, e si trascina verso uno 0-0 a un certo punto apparso scritto a tutti. Non a Bernede, lesto ad approfittare di un pallone non allontanato dai suoi compagni di squadra in piena area e a segnare l'1-0 al 95', il gol decisivo per le sorti della partita!