Colpani: "Interesse di Milan, Inter e Juve? Fa piacere, ma bisogna tenere i piedi per terra. Penso a lavorare per il Monza"

"Cosa pensiamo guardando la classifica? Il nostro obiettivo principale è la salvezza. Siamo rimasti equilibrati dopo la sconfitta di Empoli, dove abbiamo subito una bella batosta, poi siamo andati a vincere col Sassuolo... Dobbiamo pensare alla salvezza, poi quello che verrà verrà...". Parla così Andrea Colpani, uno dei protagonista della stagione del Monza, a margine della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini, a Milano.

Che stagione è a livello personale? "Sono molto contento per quello che sto facendo ma si può fare sempre meglio. Cercherò di aumentare gol e assist per portare il Monza più in alto possibile. L'Europeo con l'Italia? Un sogno, un obiettivo, ci spero".

Ti lusingano gli interessi delle big come Inter, Milan e Juve? "Ho già risposto prima, io penso a lavorare per il Monza, poi quello che sarà sarà. Fa piacere essere accostati a queste squadre ma bisogna anche essere bravi a tenere i piedi per terra e non montarsi troppo la testa".