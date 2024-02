Colpe ce ne sono tre, una su tutte. Nelle acque alte coi braccioli: ovvio essere sbattuti sugli scogli

È veramente complicato commentare il Milan che si è visto ieri all'U-Power Stadium di Monza. Il match è finito 4-2 e più o meno tutti sono a conoscenza dell'andamento: primo tempo terminato sul 2-0 per i brianzoli, espulsione di Jovic ad inizio ripresa prima della clamorosa rimonta sul 2-2 e conclusione con gli ultimi due gol di Bondo e di Colombo a sigillare la vittoria della squadra di Palladino. Ma come commentarlo? Dove andare a trovare i perché di questa debacle della formazione di Pioli?



Ci sono una serie di riposte che si potrebbero dare

La prima - la più immediata - è dare la colpa al turnover e di conseguenza alle scelte di Pioli, che, un po' per necessità un po' per volontà, ha lasciato fuori ben sei calciatori che avevano giocato contro il Rennes per dare spazio dal primo minuto ai rientranti Chukwueze e Thiaw e a Okafor e Jovic, poco utilizzati ultimamente.

La seconda risposta riguarda i singoli e le evidenti colpe sull'andazzo della partita di Thiaw (stupidissimo il fallo da rigore su Mota e imbarazzante il tunnel subito da Colpani sul 2-0) e di Jovic, reo di un fallo di reazione che ha portato alla espulsione diretta col VAR quando c'era solo da mettere testa e lucidità nel provare a recuperare il risultato.

La terza risposta è quella un po' più generica: questa squadra ha evidenti limiti nella mentalità e alcune lacune tecnico-tattiche che, dopo una buona serie di risultati utili consecutivi, era ovvio che sarebbero venuti fuori come la polvere da sotto al tappeto.



Verso quale protendere

Io credo che la risposta più esaustiva - non so se quella giusta - sia quest'ultima. Per carità, ci può stare prendersela con il turnover eccessivo - effettivamente, aveva così senso cambiare così tanto visto il 3-0 da difendere a Rennes tra quattro giorni? - e ci può stare prendersela con i singoli per i già citati errori stupidi ed evitabilissimi, ma il punto fondamentale è che a Monza la bocciatura è toccata al turnover e ai singoli, ma prima di Monza i colpevoli e le colpe erano stati di altri e prima di prima di Monza i colpevoli e le colpe erano di stati altri ancora e così via. C'è, dunque, un problema di fondo, un qualcosa di strutturale, un qualcosa che sta sotto e che viene fuori non appena tutto sembra riacquisire fiducia e serenità. Forse ci si sente capaci di andare a nuotare nelle acque alte, ma poi ti accorgi che hai ancora bisogno dei braccioli e al primo vento sbatti contro gli scogli. Forse ci si sente più forti di quel che si è, ma poi c'è il campo che dice spesso le cose come stanno. E il Milan della Serie A 2023-2024 ci ha spesso detto che le cose vanno esattamente come sono andate ieri sera.