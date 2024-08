Com'è cambiato il Milan dal pre-campionato, Fonseca: "È difficile da spiegare"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Milan TV, Paulo Fonseca ha parlato di come questo Milan, dopo un promettente pre-campionato, sia precipitato:

"Difficile da spiegare. È sempre più motivante giocare col Barcellona e il Real Madrid. In questa partita dovevamo essere più aggressivi e dovevamo lottare insieme, cosa che non abbiamo fatto. Nel pre-campionato abbiamo fatto tante cose buone ed è difficle da spiegare perché in settimana abbiamo preparato bene la partita. Poi arriva il giorno e prendiamo subito gol e diventa subito difficile per la squadra".

Di seguito il tabellino di Parma-Milan:

PARMA-MILAN 2-1

MARCATORI: 2' Man (P), 66' Pulisic (M), 77' Cancellieri (P)

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez (75' Cyprien), Sohm (59' Cancellieri); Man (75' Almqvist), Bernabé, Mihăilă (70' Del Prato); Bonny. A disp.: Chichizola, Corvi; Camara, Hainaut, Haj, Kowalski, Mikołajewski. All. Fabio Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (67' Emerson), Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Musah (67' Fofana), Pulisic (86' Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Okafor (86' Jovic). A disp.: Torriani, Raveyre, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Bennacer, Chukwueze, Saelemaekers, Jovic. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Pavlovic (M), Emerson (M), Loftus-Cheek (M)

RECUPERO: 3' pt, 5' st