COM-MIL (1-0): cambio in difesa, fuori Thiaw per un problema al flessore e dentro Gabbia

Ancora cambi nel Milan in questo brutto secondo tempo che vede finora il Como in vantaggio di una rete. Al 66' esce Thiaw per un problema al flessore e dentro Matteo Gabbia. Piove ancora sul bagnato in casa Milan, dopo l'infortunio muscolare di Pulisic ecco un altra perdita pesante con Thiaw, in questo periodo uno dei migliori del Milan.