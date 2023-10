Coman elogia Maignan: "E' il portiere più forte del mondo"

Importanti elogi da parte del compagno di nazionale francese, che di Maignan ha parlato così in un'intervista rilasciata per Tèlèfoot: "Mike è fortissimo, è un portiere che trasmette leadership e sicurezza, dico che secondo me è il più forte del mondo".