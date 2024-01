Come allena Conte? L'aneddoto di Quagliarella che risale ai tempi della Juve

Fabio Quagliarella, ospite ieri sera a Calciomercato - L'Originale, è stato coinvolto nei pareri su Antonio Conte, allenatore al centro delle chiacchiere che potrebbe essere in orbita Milan per la prossima stagione. Ecco le parole di Quagliarella, che è stato allenato da Conte alla Juventus: "Lui provava qualsiasi cosa, ancora un po' pure l'ingresso in campo con i bambini (ride, ndr). Per farti capire, se Lichtsteiner portava la palla con l'interno, noi dovevamo fare un movimento. Se la portava con la suola, dovevamo farne un altro. Dovevamo essere attentissimi e pronti a tutte le situazioni".

Antonio Conte è senza squadra dalla scorsa stagione, quando si è lasciato non senza polemiche con il Tottenham, dopo essere stato eliminato, tra le altre cose, proprio dal Milan agli ottavi di Champions League. L'allenatore ha preferito tornare in Italia per stare vicino alla famiglia, quindi è facile pensare che possa essere interessato a una sistemazione proprio nel Bel Paese.