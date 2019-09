Come cambia il Milan dopo il mercato. Giampaolo senza 10, come a Cremona

Il Milan cambia e dovrà farlo pure Marco Giampaolo. Senza il trequartista che è pure il suo marchio di fabbrica. Un esempio: alla Sampdoria, in 123 partite, ha utilizzato lo schema col diez per 123 volte. 39 partite e 39 volte il 4-3-1-2 con l'Empoli. Sempre e solo con un uomo dietro la punta che di fatto ora, vero, puro, non ha. Ha provato Suso, ha pensato di rilanciare Hakan Calhanoglu e avrebbe pure Lucas Paquetà. Niente. Sarà svolta, probabilmente, tra le idee di Giampaolo c'è quella di ripartire col tridente.

Gli esperimenti di Cremona Coi grigiorossi, di fatto, Giampaolo non ha mai giocato col trequartista. L'ultima, in casa della Giana Erminio, è stata col 3-5-2 con Brighenti e Manaj davanti. I numeri di Transfermarkt raccontano che l'ultima gara giocata col 4-3-3 da Marco Giamapolo sarebbe stata Cremonese-Pordenone, finita 0-0 il 21 febbraio del 2015. Prima e dopo ha alternato il tridente con la difesa a tre e pure col 4-5-1. Coi tre davanti, almeno sulla carta, almeno dal 1', lo score è stato però magro: 12 partite, 4 vittorie, 3 sconfitte, 5 pareggi.

Come cambia il Milan Il trequartista di ruolo non c'è, Paquetà e Calhanoglu saranno mezzali. Rebic sarà titolare sulla sinistra, Suso sulla destra e davanti è atteso ancora Piatek. I ricambi sono Castillejo, Leao e Borini, in una squadra che non sembra costruita per il suo allenatore attuale, che dovrà di fatto adattarsi a quel che ha portato, e non, il mercato.