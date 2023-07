Come cambia il ruolo di Pioli? Il tecnico: "Ho sempre partecipato alla costruzione della squadra. Serve qualche cambiamento"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, nel corso della sua prima conferenza stagionale a Milanello in occasione del raduno dei rossoneri, ha parlato così di come cambia il suo ruolo con il cambio della dirigenza e il gruppo di lavoro di mercato: "Prima parlavo con Paolo e Ricky, ora con Moncada e Furlani. Ho lavorato tanto in questo mese, anche in passato ho parlato con giocatori che sarebbero potuti arrivare. Il mio lavoro quindi non è cambiato più di tanto. Il nostro è un mercato di idee. Anche prima dicevo cosa ci serviva, ho sempre partecipato alla costruzione della squadra. Ho grande stima per i miei giocatori, ma credo che sia arrivato il momento di apportare qualche cambiamento"