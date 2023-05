MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come cambierà il Milan senza Leao? Così Stefano Pioli ha risposto in conferenza stampa alla seguente domanda: "Ogni allenatore punta a giocare con i suoi migliori giocatori. Leao ha caratteristiche uniche, se non ce la farà giocheremo con giocatori con altre caratteristiche".