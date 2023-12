Come è stato l'impatto di Ibra? Pioli: "E' sil solito, l'ho visto motivato, curioso e determinato"

Salernitana-Milan, sfida valida per diciasettesima giornata di campionato e in programma domani alle 20:45 allo Stadio Arechi di Salerno, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Come è stato l'impatto di Ibra? "E' il solito Zlatan. Si sta approcciando un ruolo diverso, è curioso e determinato. L'ho visto motivato. E' stata una giornata interessante".