Come guarire il calcio italiano? Gravina: "Serve un cambio culturale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunghissima intervista concessa ad Avvenire da parte del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha parlato delle manovre necessarie per guarire il calcio in Italia, oltre ad affrontare diversi altri argomenti: "Il punto di partenza per guarire il calcio malato è prendere coscienza del forte indebitamento e intervenire in maniera chirurgica e non con una semplice pastiglia. Essendo una crisi entropica, quella del sistema calcio non si cura solo con una terapia sotto il profilo normativo. Piuttosto serve un cambiamento di tipo culturale. Un nuovo corso di informazione e di formazione".