Come limiterà Leao? Palladino: "Quando parte ci vuole lo scooter per prenderlo..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A ed in programma domani alle 18:00 all'U-Power Stadium.

Come limiterà Leao?

"Leao quando parte ci vuole lo scooter per prenderlo... È un giocatore straordinario, fortissimo, a me piace molto... Mi piacciono quei giocatori fantasiosi che spostano un po' gli equilibri. Cercheremo di fermarlo da squadra come abbiamo sempre fatto con gli avversari forti".