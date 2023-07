Come Osimhen ha 'convinto' Chukwueze a trasferirsi al Milan: il retroscena

vedi letture

Samuel Chukwueze ha parlato a MilanTV, per la prima volta da calciatore rossonero. Nell'intervista il nigeriano si sofferma anche sul connazionale Victor Osimhen e su quello che il bomber del Napoli gli ha detto prima del trasferimento al Milan: " “L’ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto: “Samuel, il Milan è un Club bellissimo, uno dei migliori Club, non esitare a firmare con loro. Sono fantastici, hanno tifosi stupendi”. Gli ho chiesto di dirmi di più a riguardo, di come ci si sente a giocare contro di loro, mi ha detto che i tifosi rossoneri sono incredibili, sono pazzi per il calcio.

Nessun problema, gli ho risposto: “Spero che tu sappia che ti batterò (ride, ndr)”. Mi ha detto “Vedremo”. È veramente un bravo ragazzo. Ha giocato un ruolo importante nel farmi venire al Milan perché mi ha detto che dovevo venire in Italia”.