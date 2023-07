Come potrebbe essere la formazione del Milan con Musah

Il Milan ha definito anche l'acquisto di Yunus Musah, il quale arriverà in Italia tra martedì e mercoledì per sostenere le visite mediche e per firmare il suo contratto. Con il centrocampista statunitense, il club rossonero ha già portato a termine 8 acquisti: Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic, Reijnders, Chukwueze, Okafot e, appunto, Musah.

Ecco, dunque, quale potrebbe la nuova formazione del Milan:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Theo

Loftus-Cheek Musah Reijnders

Chukwueze (Pulisic) Giroud Leao