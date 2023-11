Come procede il recupero di Bennacer? L'algerino racconta come si sente

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato tali dichiarazioni a The National Football, importante sito sportivo degli Emirati Arabi Uniti, il quale specifica - senza una dichiarazione del diretto interessato - che 'l'algerino si aspetta di tornare a metà dicembre'.

L'infortunio a maggio e il lungo stop

"E' stata dura, fu un momento delicato perchè stavamo giocando una partita difficile e ricca di tensione, forse quella più importante della mia carriera. Sono stato fermo due mesi, poi ho ripreso a lavorare duramente, a organizzare dei programmi specifici, non è stato facile ma ho sempre pensato positivo".

Concentrazione ma non felicità

"Bisogna sempre vedere le cose positive, e l'ho fatto passando molto tempo con la mia famiglia e con me stesso, mi è servito. In questo momento non sono felice, ma va bene così perchè la mia ripresa sta andando bene e non sento niente sul ginocchio, per ora non c'è stata alcune reazione".