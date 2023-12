Come sceglie i giocatori Moncada: "Bisogna guardare almeno quattro volte un giocatore dal vivo. Serve materiale di dati tecnico, infortuni, mentalità, famiglia..."

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una intervista a MilanTV.

A livello di approccio, andando a trattare con un calciatore, cosa mettete sul tavolo per convincerli?

“Dovete sapere che c’è una concorrenza incredibile adesso di club tedeschi, inglesi, spagnoli, italiani anche. Siamo più o meno sugli stessi giocatori. Penso che, minimo, bisogna guardare quattro volte il giocatore dal vivo: due partite in casa e due in trasferta. Dobbiamo avere anche un materiale importante di dati, con infortuni, mentalità, la famiglia… Tutto il pacchetto completo. Quando abbiamo questo tipo di informazioni allora io vado a vedere la partita in live. Con loro posso parlare di formazioni e tattica, ma adesso i calciatori vogliono capire se vengono al Milan com’è questo mondo, città compresa. Penso che abbiamo un grande club, una bella città, un bel paese e posso vendere questo progetto al giocatore. Dire che qua a Milano non c’è solo il calcio, ci sono tante cose molto importanti. In questo momento sono contento perché il messaggio passa sempre e loro capiscono bene”.